Создание сайта маркетинг компании, CMS.

Уважаемые фрилансеры,

Наша компания занимается аутсорсингом веб дизайна и всех маркетинг составляющих.

Мы ищем веб дизайнера или веб студию, котоые разработают сайт для нашей компании.

Сайт должен быть копией www.moscowtimeagency.ru (заменить изображения, естественно)

Если нужны изображения www.istockphoto.com (copyright, mi v Amerike, mogut bit' problemi). Выбирайте мы купим и вышлем.

Необходимо:

Стильное, Красивое ЛОГО под стиль сайта

Система управления сайтом. (последующее обучение)

Наполнение контентом. Весь контент будет предаставлен (английский язык)

Страница портфолио должна быть такой же как http://www.departika.com/portfolio

Все остальное тоже самое что на сайте ( Вход для клиентов - не нужен)

Работать предпочтительно по безопасной сделке.

Последуюшее сотрудничество гарантируется.

Жду Ваших предложений.

Сумашедших цен не предлагать.

Надо сделать либо копию, либо лучше. Хуже будет не принят.

Есть Вопросы - Ответим.

Благодарю за уделенное внимание.

Павел