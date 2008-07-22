Создание торрент трекера и его продвижение

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Завершен8 заявок347 просмотров

Необходимо создать торрент трекер,

Грамотное продвижение, раскрутка.

Хостнг - Украина

Рассмотрю предложения.

17 лет назад
LunaMoon
Иван 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

bestmd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

bestmd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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