Каталог товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок315 просмотров

Нужен каталог товаров подобный этому:

hotprice.ком.юа

бросайте ориентировочные сроки и стоимость проэкта.

более подробно будем общатся.

только конторы и разроботчики с Киева .

полностью открытый програмный код, не какого зенда и тд.

модульность, хорошо прокоментированный код.

професиональизм!

17 лет назад
sv24
46 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать начатое

    В приложение картинка, как должен выглядит сайт. По адресу www.mayovsky.org можно посмотреть, как выглядит. Надо доработать верстку и настроить на сервере (Работает на joomla) 1. Хейдер справа полоса рвет. 2. Размер шрифта. Активное меню. ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт на Jomla "под ключ", несложный

    Требуется изготовление сайта "под ключ" на CMS Joomla. 1 - можно на основе шаблона (возможна переделка, перекраска шаблона) 2 - необходима графика (орнаменты, рамки, фоны, кнопки, шапка и пр.) 3 - Состав ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    $250

    Нужен профессионально смотрящийся сайт с большим количеством разделов, возможностью выложить фото и рекомендации клиентов. При этом уникальный дизайн не необходим. Оплата в системе гарантированных платежей - отпускается системой по факту. Просьба присылать портфолио и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание аналога digg

    $7500

    Требуется опытный веб-разработчик способный создать аналог западного портала digg.com, лучше чем уже существующие news2, smi2 и т.п. Необходимо разработать движок, дизайн, верстку. Дальнейшая поддержка проекта будет вознаграждаться.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Клон сайта mybuilder.com

    Нужна команда которая сможет клонировать сайт www. mybuilder.com со всем функционалам который есть на сайте. с возможность адаптации этого сайта в последствии на любой язык и плюс смс должна быть популярной и не-дырявая.... ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка аналога websurf.ru

    $150

    Разработать сайт аналог www. websurf.ru, только вместо кредитов - рубли + немного изменить дизайн. Способ оплаты: Безопасная сделка или Электронные платежные системы после выполнения проекта.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт на ДЛЕ

    Необходимо сделать сайт на ДЛЕ Сроки и стоимость установленны Без предоплаты ТЗ в приложении

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка корпоративного сайта

    $1000

    Нужно разработать корпоративный сайт, предоставляющий для потенциальных посетителей следующую информацию: а) информационные разделы; б) новостные разделы; в) каталоги продукции; г) форум для клиентов. Жду предложений. Сроки УЖЕ горят!

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад