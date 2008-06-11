Примерное ТЗ в приаттаченом файле. Пишите цену и сроки.
Сайт на ДЛЕ
Необходимо сделать сайт на ДЛЕ
Сроки и стоимость установленны
Без предоплаты
ТЗ в приложении
Заявки фрилансеров
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