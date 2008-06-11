Сделать дизайн и настоить Битрикс

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Закрыт5 заявок166 просмотров

Для интернет-магазина создать структуру (разделы) в соответствии с ТЗ, навесить на него дизайн (создать). Дизайн нужен средне-минимальный (для примера, Озон). Программирование структуры, изменение кода производятся в CMS Битрикс, редакция Малый Бизнес. Соответствено, нужен опыт работы с данной CMS.

Первоначально интересует ориентировочный бюджет, сроки.

Все подробности через контакты.

Местонахождение работника: Не Важно

Оплата: СБС

Т.к. уже имел счастье быть кинутым на этом сайте.

ТЗ сброшу на контактный электронный адрес.

Заключение договора СБС только после предоставления эскизов.

Очень сжатые сроки.

Принимаются заявки только от исполнителей с налием портфолио, отзывов, нахождения в сервисе не менее 6 мес.

Спасибо

17 лет назад
Zeppelin
Олег 
53 года
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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