Нужно сделать сайт турагенсва, яркий дизайн, чтоб привлекало народ. Указывайте цены и сроки
Переделка Вебсайта
В связи с реорганизацией предприятия требуется переделать веб сайт.
1. Хотелось бы что то новое более современное и красивое.
2. Контент можно оставить тем же.
3. Возможность вести новости и добавлять фото и данные объектов через админ меню.
Отдельно: Зарегестрировать сайт в каталогах и поисковиках. Сколько стоит?
Выбранный исполнитель
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