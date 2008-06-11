Переделка Вебсайта

В связи с реорганизацией предприятия требуется переделать веб сайт.

www.mostbuilding.com

1. Хотелось бы что то новое более современное и красивое.

2. Контент можно оставить тем же.

3. Возможность вести новости и добавлять фото и данные объектов через админ меню.

Отдельно: Зарегестрировать сайт в каталогах и поисковиках. Сколько стоит?