Переделка Вебсайта

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Закрыт33 заявки424 просмотра

В связи с реорганизацией предприятия требуется переделать веб сайт.

www.mostbuilding.com

1. Хотелось бы что то новое более современное и красивое.

2. Контент можно оставить тем же.

3. Возможность вести новости и добавлять фото и данные объектов через админ меню.

Отдельно: Зарегестрировать сайт в каталогах и поисковиках. Сколько стоит?

17 лет назад
Dimitri123
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

camokat3
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$150
5 дней

Заявки фрилансеров

camokat3
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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