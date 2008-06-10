Требуется специалист по WordPress: чтоб умел быстро сделать (сделать от А до Я) скины любой сложности для движка блогов Wordpress. Только Санкт-Петербург, рассматривается вариант в офис, но можно и удаленно, однако ...
Переделать сайт клиники
Требуется переделать сайт european clinics точка ru. Сейчас он работает на internet-cms и работает весьма убого, находится на хостинге "Питерхост". Делала известная всем Прораскрутка. Нужно перевести на быстрый и менее косячный движок.
Дизайн - оставляем. Добавится к русской версии 5-8 страниц текста и около 10 фоток, которые будут предоставлены.
Обсуждаем предложения в личке.
Заявки фрилансеров
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