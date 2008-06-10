Переделать сайт клиники

Требуется переделать сайт european clinics точка ru. Сейчас он работает на internet-cms и работает весьма убого, находится на хостинге "Питерхост". Делала известная всем Прораскрутка. Нужно перевести на быстрый и менее косячный движок.

Дизайн - оставляем. Добавится к русской версии 5-8 страниц текста и около 10 фоток, которые будут предоставлены.

Обсуждаем предложения в личке.