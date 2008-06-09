Работа для специалиста WordPress, Санкт-Петербург

Требуется специалист по WordPress: чтоб умел быстро сделать (сделать от А до Я) скины любой сложности для движка блогов Wordpress.

Только Санкт-Петербург, рассматривается вариант в офис, но можно и удаленно, однако личная встреча ОБЯЗАТЕЛЬНА. Оплата сдельная.

Ждем резюме с примерами сделанных вами WP скинов .

-Алексей