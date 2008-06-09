Сайт посвященный спортивному тотализатору!!!
Интегрировать дизайн в Битрикс-Эксперт
Приветствую всех фрилансеров,
Ищутся для создания сайта хорошие люди, которые с пониманием отнесутся к проекту, и
сделают его в небольшие сроки (рабочая версия до 20.06.08 ). С пониманием это означает что
необходимо будет переделать, доделать или подрисовать всякие мелочи.
Необходимо из шаблона сайта сделать рабочий сайт на битриксе.
Шаблоны сайта:
http://www.evstigneev.ru/1/M_main.gif
http://www.evstigneev.ru/1/m_second.gif
На своем сайте либо на вспомогательном нашем, устранить битрикс, создать на нем
рабочий сайт и после того как он будет более менее работать перенести его на
постоянный хостинг
– Установить Битрикс
– Необходимо сверстать сайт
– Разработать небольшие флеш анимации для верхнего модуля, карты, и баннера
– Создать структуру сайта
– Добавить необходимую информацию
На сайте будет присутствовать версия на иностранном языке (мин.- англ.)
Ссылки открываются как в выпадающем меню, так и в новой странице
Интерактивная карта (при нажатии на иконку города, области – подсветка (выделение
цветом), при клике – переход на стр.адресного блока
Возможность печати каждой страницы – версия для печати (иконка «печать»)
Возможность транслирования новостных каналов с др.ресурсов (rss & etc.)
Возможность представления баннеров (самореклама, вакансии, объявление и пр.)
Возможность баннерообмена с др.ресурсами
Возможность поиска информации по сайту: слова и выражения, цифровые обозначения,
рус/англ.
Фотогр.материалы представлены в 2-х форматах просмотра: предпросмотр и полная
картинка (в новом окне)
Возможность представления видеоматериалов
Возможность перехода в начало раздела/верх страницы
Возможность подписки на рассылку
Возможность заполнения и отправки анкет и писем в он-лайн (запрос)
Возможность скачивания материалов с ресурса в различных форматах
Поддержка различных браузеров, корректное отражение (в т.ч. опера, файрфокс и
т.п.)
При помещении информации в каталог, перечень продуктов (или другого) выстраивается
автоматом в алфавитном порядке, либо внутри каталог разделен на виды, и у же внутри
видов выстраивается в алфавитном порядке.
Более подробную структру сайта готов выслать.
ICQ: 25226774
Заявки фрилансеров
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