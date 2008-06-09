Интегрировать дизайн в Битрикс-Эксперт

Приветствую всех фрилансеров,

Ищутся для создания сайта хорошие люди, которые с пониманием отнесутся к проекту, и

сделают его в небольшие сроки (рабочая версия до 20.06.08 ). С пониманием это означает что

необходимо будет переделать, доделать или подрисовать всякие мелочи.

Необходимо из шаблона сайта сделать рабочий сайт на битриксе.

Шаблоны сайта:

http://www.evstigneev.ru/1/M_main.gif

http://www.evstigneev.ru/1/m_second.gif

На своем сайте либо на вспомогательном нашем, устранить битрикс, создать на нем

рабочий сайт и после того как он будет более менее работать перенести его на

постоянный хостинг

– Установить Битрикс

– Необходимо сверстать сайт

– Разработать небольшие флеш анимации для верхнего модуля, карты, и баннера

– Создать структуру сайта

– Добавить необходимую информацию

­ На сайте будет присутствовать версия на иностранном языке (мин.- англ.)

­ Ссылки открываются как в выпадающем меню, так и в новой странице

­ Интерактивная карта (при нажатии на иконку города, области – подсветка (выделение

цветом), при клике – переход на стр.адресного блока

­ Возможность печати каждой страницы – версия для печати (иконка «печать»)

­ Возможность транслирования новостных каналов с др.ресурсов (rss & etc.)

­ Возможность представления баннеров (самореклама, вакансии, объявление и пр.)

­ Возможность баннерообмена с др.ресурсами

­ Возможность поиска информации по сайту: слова и выражения, цифровые обозначения,

рус/англ.

­ Фотогр.материалы представлены в 2-х форматах просмотра: предпросмотр и полная

картинка (в новом окне)

­ Возможность представления видеоматериалов

­ Возможность перехода в начало раздела/верх страницы

­ Возможность подписки на рассылку

­ Возможность заполнения и отправки анкет и писем в он-лайн (запрос)

­ Возможность скачивания материалов с ресурса в различных форматах

­ Поддержка различных браузеров, корректное отражение (в т.ч. опера, файрфокс и

т.п.)

­ При помещении информации в каталог, перечень продуктов (или другого) выстраивается

автоматом в алфавитном порядке, либо внутри каталог разделен на виды, и у же внутри

видов выстраивается в алфавитном порядке.

Более подробную структру сайта готов выслать.

ICQ: 25226774