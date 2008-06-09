Создание сайта под ключ

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Закрыт16 заявок393 просмотра

Здравствуйте,Уважаемые Коллеги.

Предлагаю Вам возможность сотрудничества на постоянной основе.

Предполагаетя создание веб-студии.

Прошу Вас,напиши что умеете.Обязательно наличие портфолио.

От нас все организационные вопросы,включая,офисное помещение.От Вас умение и желание выйти создавать сайты.Москва.

17 лет назад
podbra
47 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров