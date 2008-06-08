Тут уже был подобный проект, но что-то не сильно огромный ажиотаж. Суть такова. Нужно создать сайт визитку, который открывался симпатично как на смарфонах и планшетниках, так и на ПК. То есть, нужен дизайн ...
Зоомагазин
Нужно написать интернет-магазин под ключ на Drupal или Joomla ( русифицирован.)
Вашы заявки шлите на [email protected] или [email protected]
1.Срок исполнения проекта
2.Сдача проекта
3.Оплата
Заявки фрилансеров
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