Создать сайт-визитку под смартфон и планшетник

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок300 просмотров

Тут уже был подобный проект, но что-то не сильно огромный ажиотаж.

Суть такова. Нужно создать сайт визитку, который открывался симпатично как на смарфонах и планшетниках, так и на ПК.

То есть, нужен дизайн + натянуть на CMS (какую посоветуете).

Заказ срочный.

Рассмотрю предложения со сроками и ценой.

Оплата на выбор исполнителя: Наличные (Украина), WebMoney, сервис безлопастной сделки на Веблансере.

12 лет назад
MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно создать сайт, срочно

    $250

    В котором есть безопастная и надежная форма отправки данных,поэтому вам принимать решение на чем надо сделать. Жду предлодений. Желательно из СПб Нам необходимо сделать сайт, шаблон Мы нашли, шаблон на ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Русификация движка!

    $35

    Нужна полная русификация движка социальной сети! Оплата через безопасную сделку! Сроки русификации оцениваете вы сами! Кто возьмется за это дело и доведет до конца? Не беспокоить таких лиц как Ник: Sv_SoFT Имя: Игорь ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Каталог мебели под ключ

    $500

    В качестве дополнения к контент-проекту про мебель - нужен сайт-спутник: каталог мебели. Внешне это должно быть похоже на интернет-магазин. От исполнителя - любой фришный или недорогой движок интернет-магазина, продумать структуру и оформление сайта, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Financial market

    $2000

    Проект - фінансовий портал, який буде об"єднувати всю тематику по фінансах. Схожі проекти - http://finance.ua/, http://www.investfunds.com.ua/ Дизайн мінімальний є - лого і т.д. Бюджет - 2000 у.о. ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка+Посадка на CMS

    Нужна: -Верстка -Посадка на CMS (ваши варианты) -Установка на наш хостинг (покупка домена и хостинга) Сообсвенно и макет http://webs-design.ru/files/aaaa.jpg От Вас: - сроки минимаьные ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно сделать сайт на движке DLE

    $150

    Срочный проэкт , нужно сделать сайт на движке DLE на подобие www.vasi.net , или www.komar.net.ru . Короткое ТЗ : Дизайн + верстку Подключение дизайна к движку, настройка, первичное ...

    DLE
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Онлайн-игра

    * Создание движка для онлайн-игры. Движок должен быть написан с нуля. * Дизайн * Графика/Иллюстрации (в жанре fantasy) Важен аспект безопасности. Хотелось бы найти группу ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Версия сайта для мобильных устройств

    Необходима версия сайта для просмотра на мобильных устройствах (КПК, Смарфонах, телефонах). Ресурс схожий по объему с сайтом-визиткой. С последующим увеличением объема контента. От Вас: - Портфолио по ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт на ДЛЕ

    Необходимо создать сайт телевизионной тематики. Диз и верстка есть. Надо натянуть все это дело на ДЛЕ и заставить работать. Все вопросы и предложения в асю 220372051

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Качественный сайт

    $5000

    Здравствуйте. Необходимо создать сайт с магазином для компании занимающейся изготовлением и реализацией мебели из элитных пород дерева. Главное, качество исполнения и конечно же презентабельный дизайн. Наличие портфолио обязательно. Интересует именно оригинальная ...

    Сайты «под ключ»55 заявок
    Закрыт
    17 лет назад