Создать сайт-визитку под смартфон и планшетник

Тут уже был подобный проект, но что-то не сильно огромный ажиотаж.

Суть такова. Нужно создать сайт визитку, который открывался симпатично как на смарфонах и планшетниках, так и на ПК.

То есть, нужен дизайн + натянуть на CMS (какую посоветуете).

Заказ срочный.

Рассмотрю предложения со сроками и ценой.

Оплата на выбор исполнителя: Наличные (Украина), WebMoney, сервис безлопастной сделки на Веблансере.