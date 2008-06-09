Нужно создать сайт, срочно

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок798 просмотров

В котором есть безопастная и надежная форма отправки данных,поэтому вам принимать решение на чем надо сделать. Жду предлодений. Желательно из СПб

Нам необходимо сделать сайт, шаблон Мы нашли, шаблон на flash'e, Вы можете его переделать под нас. В него нужно будет добавить фотографий, и встроить форму заказа с отправкой на майл " СПАСИбО

14 лет назад
mrsmash
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

stak5
33 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$150
1 день

Заявки фрилансеров

stak5
33 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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