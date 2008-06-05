Качественный сайт

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт55 заявок713 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо создать сайт с магазином для компании занимающейся изготовлением и реализацией мебели из элитных пород дерева.

Главное, качество исполнения и конечно же презентабельный дизайн.

Наличие портфолио обязательно.

Интересует именно оригинальная идея а не переработка шаблонов.

Спасибо.

17 лет назад
mariwa
Марина 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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