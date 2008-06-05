Для сайта http://www.specialdoor.ru/ требуется сверстать шаблон главной страницы + доработать шапку - добавить возможность редактирования слогана и номера телефона. + редизайн бокового меню
Качественный сайт
Здравствуйте.
Необходимо создать сайт с магазином для компании занимающейся изготовлением и реализацией мебели из элитных пород дерева.
Главное, качество исполнения и конечно же презентабельный дизайн.
Наличие портфолио обязательно.
Интересует именно оригинальная идея а не переработка шаблонов.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Создание сайта визитки под ключ для компании. Приветствуется только проффисионализм. ICQ 474-596-050Завершен17 лет назад
Нужно сделать сайт на Битриксе Дизайн есть(4 страницы) [email protected] icq 489085855Закрыт17 лет назад
Уважаемые друзья. Необходимо сделать интернет-магазин. Рассмотрим варианты с вашим и с нашим дизайном. Файл с ТЗ прикрепляю, изложил его в тезисах, которые наиболее важны. В целом, нужен стандартный магазин без наворотов, платежных систем и ...Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно создать копию сайта www.shkolniki.net , есть готовый движок социальной сети с такими функциями, только надо шаблон его переделать, сделать копию www.shkolniki.net , работа я думаю не большая. Назовите вашу цену? ...Завершен17 лет назад
- $150
Нужен сайт-визитка для юридической конторы "под ключ". Можно на бесплатном движке и с шаблонным дизайном. Желательно Киев (для дальнейшего сотрудничества). Хочется увидеть парочку вариантов дизайна с нашим логотипом и нужными кнопками (лого в приложении).Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Книготорговой сети требуется интернет-магазинЗавершен17 лет назад
Интересует стоимость шаблонного сайта,обычный сайт,но с возможностью вести свой блогСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт17 лет назад
Сделать сайт "под ключ", требования следующие: - на CMS Joomla - сайт будет на 2-х языках Более четкое ТЗ и обсуждение цен - в приват. ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать простой новостной сайт. Дизайн нужен уникальный, но не сверх отличный.(скромненько, как для новостного сайта) Построить желательно на хорошей CMS. Вообщем должно быть похоже на http://novosti.ua/ в плане категорий новостей(слева). Категории: Политика, ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт17 лет назад