Качественный сайт

Уважаемые друзья. Необходимо сделать интернет-магазин. Рассмотрим варианты с вашим и с нашим дизайном. Файл с ТЗ прикрепляю, изложил его в тезисах, которые наиболее важны. В целом, нужен стандартный магазин без наворотов, платежных систем и ...