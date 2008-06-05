Для сайта http://www.specialdoor.ru/ требуется сверстать шаблон главной страницы + доработать шапку - добавить возможность редактирования слогана и номера телефона. + редизайн бокового меню
Интернет магазин
Уважаемые друзья. Необходимо сделать интернет-магазин. Рассмотрим варианты с вашим и с нашим дизайном. Файл с ТЗ прикрепляю, изложил его в тезисах, которые наиболее важны. В целом, нужен стандартный магазин без наворотов, платежных систем и т.д. Но специфика изложенная в файле должна быть соблюдена. Ну и конечно, должна быть возможность дальнейшего развития сайта предусмотрена.
Очень прошу, внимательно читайте ТЗ ,чтобы экономить свое и мое время.
От вас: На чем сделаете (движок или самопис или другое), Цена, Сроки, портфолио, контакты. Предложения без данных атрибутов не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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