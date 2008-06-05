Бизнес-сайт под ключ

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Закрыт17 заявок346 просмотров

Сделать сайт "под ключ", требования следующие:

- на CMS Joomla

- сайт будет на 2-х языках

Более четкое ТЗ и обсуждение цен - в приват.

Быстрые сроки исполнения приветствуются.

Joomla
17 лет назад
jserge
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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