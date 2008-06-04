Нужно сделать каталог недвижимости Крыма

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Коктебель - Koktebel
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участки - до 6 соток,до 15,до 1 га,до 5 га,до 10 га,более 10 га
дома - до 100 м ,до 200,до 300,более 300
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Алушта
1-комнатная квартира 52м ,балкон,вид на море........
цена 58000$
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