Нужно сделать каталог недвижимости Крыма

$250
  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок225 просмотров

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Симферополь - Simferopol

Судак - Sudak

Феодосия - Feodosiya

Черноморское - Chernomor

Щелкино - Schelkono

Казантип - KaZantip

Коктебель - Koktebel

Ялта - Yalta Travel

Большая Ялта - Big Yalta

3.типу -

коммерческая - свободного назначения,под сельхоз,

квартиры - 1,2,3,4,5 и более,

участки - до 6 соток,до 15,до 1 га,до 5 га,до 10 га,более 10 га

дома - до 100 м ,до 200,до 300,более 300

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Алушта

1-комнатная квартира 52м ,балкон,вид на море........

цена 58000$

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17 лет назад
anticlub
Олег 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Myster-Liberty
Иван Ревенко 
33 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Myster-Liberty
Иван Ревенко 
33 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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