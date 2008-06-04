Разработка медицинского портала

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок282 просмотра

Здравствуйте,

Необходимо написать сайт аналог www.webmd.com по дизайну и функционалу. конкурент plastic-surgeon.ru Под Ключ. Дизайн+Флеш +Программинг

Основные моменты -

1. возможность показа видео с youtube rutube

2. Статьи с обсуждениями и блогами

3. Фотогаллереями

4. Регистрацией пользователей, профилей,

5. Форумы - друзья, сообщества и пр.

6. флеш заставки.

Для ориентира можете взять указанный сайт - нужен его усеченный его аналог.

Пакетные cms типа джумлы, битрикс не предлагать.

Предоплаты не будет, можете разбить работу хоть на 100 этапов, но оплата после каждого этапа.

До сих пор свои деньги вернуть не можем от нескольких псевдо-профессионалов.

Joomla
17 лет назад
kcslon
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужна доработка магазина на Shop Script CMS.

    Нужна доработка магазина на Shop Script CMS. ТЗ в приложении. Нужен человек, который компетентно возьмется за доработку магазина и сделает все за несколько дней занимаясь только этим проектом. Интересуют люди которые занимаются ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Dance City

    $640

    Создание сайта с форумом, фото-, видео- и аудио- галереями. Основные разделы сайта: - Новости - Мультимедиа - Видео - Аудио ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Портал для компании

    $1000

    Есть компания с филиалами в разных городах. Занимаются продажей ПО. Нужно сделать сайт, с возможностью входа для сотрудников под разными уровнями доступа. Уровни доступа будут везде: Главная страница(для редактирования новостей). ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Проектирование сайта

    $500

    Надо отсмотреть основные сайты в предложенной (при выдаче задания) тематике и на их основе спроектировать новый сайт – прежде всего, фукнционал (включая расположение элементов функционала на страницах сайта). Т.е. нужно глубоко понять ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание саттелитов

    $20

    Необходимо создать несколько сайтов саттелитов На данный момент нужно сделать 2 сайта по тематике Мобильный софт и Авто По 15 $ 10 страниц, уникальный контент на главную (около 1000 символов) ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка веб сайта

    $100

    Здравствуйте уважаемые дамы и господа, хочу представить вашему вниманию такой проэкт. Требуется разработать сайт для партнерского казино. Подробное описание проэкта лежит в прикрепленном файле. Бюджет этого проэкта 50$ . И вообще большая просьба пишите ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Срочный проект

    $500

    Срочный проэкт , нужно сделать сайт на подобие www.vasi.net , или www.komar.net.ru . Короткое ТЗ : Дизайн + верстку Подключение дизайна к движку, настройка, первичное наполнение, настройка хостинга ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт "под ключ"

    Здравствуйте. Нашей компании необходим сайт. Он должен состоять из 12 страниц Главная - это страница с логотипом и описанием деятельности компании. ...

    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Real Cleaning

    $1000

    Клининговая компания "Реал Клининг" проводит тендер на создание сайта-визитки, разработки логотипа. Компания занимается профессиональной уборкой всех видов недвижимости. Форма оплаты наличные. [email protected]

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад