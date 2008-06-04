Нужна доработка магазина на Shop Script CMS. ТЗ в приложении. Нужен человек, который компетентно возьмется за доработку магазина и сделает все за несколько дней занимаясь только этим проектом. Интересуют люди которые занимаются ...
Разработка медицинского портала
Здравствуйте,
Необходимо написать сайт аналог www.webmd.com по дизайну и функционалу. конкурент plastic-surgeon.ru Под Ключ. Дизайн+Флеш +Программинг
Основные моменты -
1. возможность показа видео с youtube rutube
2. Статьи с обсуждениями и блогами
3. Фотогаллереями
4. Регистрацией пользователей, профилей,
5. Форумы - друзья, сообщества и пр.
6. флеш заставки.
Для ориентира можете взять указанный сайт - нужен его усеченный его аналог.
Пакетные cms типа джумлы, битрикс не предлагать.
Предоплаты не будет, можете разбить работу хоть на 100 этапов, но оплата после каждого этапа.
До сих пор свои деньги вернуть не можем от нескольких псевдо-профессионалов.
Заявки фрилансеров
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