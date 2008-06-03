Real Cleaning

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт32 заявки388 просмотров

Клининговая компания "Реал Клининг" проводит тендер на создание сайта-визитки, разработки логотипа.

Компания занимается профессиональной уборкой всех видов недвижимости.

Форма оплаты наличные.

[email protected]

17 лет назад
real-cleaning
Igor Sosnov 
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание объединенной системы платежей

    Создание очень интересного и серьезного сайта, объединяющего в себе ряд платежных систем и подключенный к приему смс-платежей. Пожалуйста, откликайтесь только те, кто имел дело с подключением различных платежных интернет-систем (Вебмани, Яндекс-Деньги, РуПей, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Блог для общения нескольких пользователей

    Нужен элементарный блог для делового общения, вход только с паролем. Никакой спец. дизайн не нужен. Предложения только с примерами исполнения, сроком и ценой. Предложения прошу размещать только здесь, в проекте.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется разработка портала

    $1000

    Требуется разработка портала недвижимости. WYSIWYG редактор, ЧПУ, элементы AJAX. Дизайн и верстка есть, только программирование. Срок в течение месяца. Ваши цены, сроки. Полное ТЗ составляется.

    AJAX
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • BrightTECH: разработка сайта про светильники

    $280

    Вот, фирма, занимается светом. ТЗ и требованя к вёрстке приложены, дизайн ожидается. Сайт должен быть сделан на известном и стабильном движке. Фрилансеры требуются только с опытом и отзывами. Оплата - ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание каталога фирм и товаров

    Нужен движок для сайта каталога фирм + товаров. Без особых наворотов. Рубрики, подрубрики. Фирмы по городам. Возможность загрузки прайсом из excel. Поиск по фирмам и по товарам. Админка.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание портала для программистов на CMS E107

    Здравствуйте. Требуется человек, который мог бы сделать на движке e107 сайт-конфетку со всеми портальными фишками - форум, новостной блог, опросы, каталог файлов и статей. Основным контентом будут текстовые статьи. Хотелось бы уложиться в минимальный ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайтов (опт)

    Требования к сайтам: - html, html+css, php или любой движок не требующий установки БД. - уникальные текста (скан книг, рерайт, копирайт) по Яндексу, copyscape.com - уникальный внешний вид. - ...

    CSSHTMLPHP
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад