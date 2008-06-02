Требуется создать красивый сайт по тематике грузопассажирских перевозок, примеры - http://www.albatroscargo.ru http://www.pereezdik.ru/ Так же разработать узнаваемый логотип. Пожелания к сайту, - насыщенные, "живые" цвета, современный стиль, креативность исполнения, ...
Создание сайтов (опт)
Требования к сайтам:
- html, html+css, php или любой движок не требующий установки БД.
- уникальные текста (скан книг, рерайт, копирайт) по Яндексу, copyscape.com
- уникальный внешний вид.
- от 100 страниц второго уровня.
- тематика любая.
Цена обсуждается.
ICQ: 466-010-04ноль или личка.
Заявки фрилансеров
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