Создание сайта на Flash

Есть сайт. Нужно создать для него сайт на Flash, галерея с возможностью простой загрузки фоток, видюх (flv) и описаний к ним (типа expose, можно на основе ее сделать). Концепция представлена в файле.

Поясняю файл - стрелочки, означает, что двигаться должны квадратики (квадратики это фотки или видюхи соответственно). При нажатиии формируется типа thickbox эффект. Двигаются они с определенной траекторией, в конце концов должны стать в линию. При наведении на квадратик (фото или видео) появляется полупрозрачный прямоугольник со скругленными углами (как на картинке) с небольшим описанием.

ОТ ВАС НУЖНЫ СРОКИ И СТОИМОСТЬ ЭТОГО ПРОЕКТА.

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