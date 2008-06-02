Требуется создать красивый сайт по тематике грузопассажирских перевозок, примеры - http://www.albatroscargo.ru http://www.pereezdik.ru/ Так же разработать узнаваемый логотип. Пожелания к сайту, - насыщенные, "живые" цвета, современный стиль, креативность исполнения, ...
Создание сайта на Flash
Есть сайт. Нужно создать для него сайт на Flash, галерея с возможностью простой загрузки фоток, видюх (flv) и описаний к ним (типа expose, можно на основе ее сделать). Концепция представлена в файле.
Поясняю файл - стрелочки, означает, что двигаться должны квадратики (квадратики это фотки или видюхи соответственно). При нажатиии формируется типа thickbox эффект. Двигаются они с определенной траекторией, в конце концов должны стать в линию. При наведении на квадратик (фото или видео) появляется полупрозрачный прямоугольник со скругленными углами (как на картинке) с небольшим описанием.
ОТ ВАС НУЖНЫ СРОКИ И СТОИМОСТЬ ЭТОГО ПРОЕКТА.
ПИСАТЬ ТОЛЬКО В АСЬКУ 401266117!!!!!!!!!
Заявки фрилансеров
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