Срочно требуется редизайн он-лайн журнала

Требуется редизайн и программирование сайта интернет-журнала. Срок – 1 месяц. Дизайн главной страницы + 5-6 внутренних. Есть структура, наполнение, концепция. Включает в себя тексты статей, блок с видероликами, блоги, блок с вакансиями/резюме. Требования к дизайну и организации: простота, информативность, юзабилити, динамичность и современность, легкость при дальнейшем обновлении.

Оплата – по договоренности. Заинтересовавшимся вышлю ссылку и детали. Не забудьте указать примеры ваших работ.