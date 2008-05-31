Доработка сайта голосований

Сайт имеет две версии – web и wap. Очень много сделано – см. Приложение. Приложение вышлем по запросу.

По наполнению – разделы «О проекте», «Информация» + возможность создания новых разделов. Текст раздела – администратор вводит в визуальном редакторе с возможностью настройки шрифта, его цвета, подчеркивания и т.д. Внешний вид – любой минималистичный шаблонный в сине-голубых тонах.

Что касается основы – голосований:

Для простоты понимания задачи приведем задание к условному, в котором фигурируют торговые предприятия и товар. Принимаем условное задание по такому принципу: точки продажи товара группируются по принципу от большого к малому:

- страна;

- область;

- город (первый областной центр, а затем по алфавиту);

- наименование торговца (может быть торговая сеть или единичный магазин);

- адрес, телефоны и список товаров;

Каждый товар должен иметь свой список параметров оценки, каждый параметр должен иметь свой вес. Вес каждого параметра каждого товара может меняться в зависимости от це-лей владельца сайта и должен быть периодическим реквизитом. Сумма весов параметров бе-рется за 100%, но может не равняться 100 (например, а=4, б=5, с=3, д=1; а+б+с+д~100%).

Поиск торговой точки может осуществляться по адресу, Поиск так же может осуществ-ляться по наивысшему рейтингу выбранного пользователем товара на текущее время за по-следние 3 суток в выбранном городе. Пользователь должен иметь возможность выбранные точки поместить себе в профиль, где они могут отображаться в алфавитном порядке, или в порядке убывания рейтинга.

Голосование осуществляется путем постановки "птичек" в соответствующих полях фор-мы. Голосование в целом может быть только за или против, а по каким именно параметрам товар понравился или не понравился пользователь выбирает уже подробно. Например, поль-зователь решил отметить некий товар «Т», который ему понравился. Он выбирает голосова-ние «За» и отмечает только те параметры, которые ему понравились. Таким образом, ситуа-ция, когда можно отметить часть параметров за, а часть против, должна быть исключена. Каждый пользователь может в течение суток проголосовать только М раз. Значение М уста-навливается администратором.

Статистика по Базе должна отправляться на определенный адрес электронной

почты для хранения и накопления на стационарном компьютере, например, в dbf

формате, в архиве. На сайте остается статистика только за последние 3 суток.

Периодичность 1 сутки.

Представление информации пользователю по товару выводится таком виде на

текущее время (за последние 24 часа):

сегодя рейтинг

голоса

Вчера рейтинг

голоса

Позавчера рейтинг

голоса

Количество голосов в данном случае является показателем достоверности.

Принятие результатов голосования.

Основой для идентификации пользователя должен быть номер его мобильного телефона, который он указывает при регистрации. На данный момент номера могут принадлежать к таким операторам: МТС, Киевстар, Джинс, но нельзя исключать возможность добавления других операторов в список. Основой для голосования служит возможность отправлять смс на номера указанных операторов через электронную почту. Например, смс на МТС: 8ККК[email protected], где ккк-код оператора, например, «050», NNNNNNN-номер абонента. На мой взгляд, нужно создать таблицу БД, в которой будут находиться на-звание оператора, текст после «собаки» и дополнительные инструкции по активации услуги, если это необходимо. Логин, пароль и защиту от автоматической регистрации нужно сделать так же, как это делается везде.

В процессе настройки профиля пользователю предлагается выбрать время отправки ему смс с кодом-подтверждением: «с и до» или в момент входа в свой профиль. Так же выбран-ные настройки он должен подтвердить.

При получении результатов голосования система должна запрашивать код-подтверждение, и, если он совпадает с кодом, отправленным пользователю, принимать их в расчет. Если нет-уведомить пользователя. После однократного внесения кода, система в те-чение суток его не запрашивает у пользователя. Для кода достаточно 4-х цифр.

Контроль количества голосований основывается как на № телефона, так и по логину.

Что касается внешнего дизайна - он минимален, чтобы, с одной стороны был нетребова-телен к трафику, а с другой - не мешал пользователю найти, куда войти.

На титульной странице должна быть форма для входа в профиль, место под большой баннер, и место под ссылки и баннеры поменьше, 3 шт. Так же текстовка, где будет расска-зано о проекте, его целях и правилах пользования. Далее должен быть вход в форум как для незарегистрированных пользователей (с ограничением прав), так и для зарегистрированных. Контактная информация для организаций и частных лиц.

При входе в профиль, пользователь должен попадать на страничку с выбранными точка-ми, и иметь «под рукой», т.е в удобном месте ссылку для поиска дополнительных точек. По-иск уже организован в «движке». Ну, и помним о рекламе.

Замеченные проблемы в работе движка, которые нужно устранить:

1. Что угодно можно добавить пустым.

2. При добавлении городов и пр. не сохраняется поля более высокой ие-рархии.

3. При голосовании: например, выбрали «За», поставили «птички», пере-шли на «против», там поставили птички, снова вернулись в «За», а там наши от-метки остались.

4. Форма входа-просто логин и пароль, без всяких адресов электропочты.

Общая математика базы показана в прилагаемом примере в базе Access.