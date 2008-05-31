Требуется создать сайт социальной сети как antimir.com.
Сервис регистрации доменов
Господа, нужно создать простой сервис по регистрации доменных имен в географической зоне.
Краткое тз.
Юзер попадает на главную страницу сайта, вверху есть форма для проверки доменов как в первой форме на http://www.relcom.ru/Services/Domain/Whois/. Проверяет наличие домена, если домен свободный, то его перекидывает на форму заполнения домена по форме http://www.relcom.ru/Services/Domain/Geographical/RIPE049Example/
Далее форма отправляет письмо на указанный в скрипте email.
Если домен занят, ему выводится сообщение, домен занят и показываются whois данные, под ними ссылка назад.
В базу данных заносить ничего не нужно, регистрации на сайте не будет.
з.ы. господа, прошу не заламывать цены, т.к. задание очень простое, один скрипт получает данные с whois, а второй отправляет почту.
з.ы.2 Для Joomla есть такие компоненты, один проверяет занятость, другой отправляет форму, но ставить cms для этих целей неохота. Мне чем проще - тем лучше.
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