Создание сайта "под ключ"

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Закрыт33 заявки353 просмотра

Доброго времени дня.

Необходимо качественное создание сайта в приемлимых ценах.Тематика пластиковые окна.

Прошу отдельно предоставить стоимость за оконный калькулятор.

Рассмотрим все предложения.Желательно,но не обязательно наличие портфолио.

В сообщении указывать об условиях работы.И Ваших возможностях.

Готовы к дальнейшему сотрудничеству на постоянной основе.Возможна работа в офисе.

17 лет назад
parliament_007
Алексей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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