Добрый день, дорогие фрилансеры! Я ищу программиста или веб-студию, котоые разработают для нас 2 сайта. Уже есть: ТЗ Дизайн - для обоих сайтов ...
Фотогалерея
Нужна простая фотогалерея. Внешний вид в виде фотопленки, скролинг фотографий в виде протяга пленки (без перезагрузки страницы), при клике на кадр увеличивать изображение. Галерея нужна в темных, мрачных тонах. Должна быть примитивная премодерация закаченных файлов. Максимально валидно. Сроки жмут (проект надо запустить 2 июня).
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