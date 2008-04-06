Фотогалерея

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок260 просмотров

Нужна простая фотогалерея. Внешний вид в виде фотопленки, скролинг фотографий в виде протяга пленки (без перезагрузки страницы), при клике на кадр увеличивать изображение. Галерея нужна в темных, мрачных тонах. Должна быть примитивная премодерация закаченных файлов. Максимально валидно. Сроки жмут (проект надо запустить 2 июня).

17 лет назад
VladPowers
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

lynin
32 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$100
groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

lynin
32 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад

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