Интернет-магазин

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  2. Сайты «под ключ»
Закрыт31 заявка355 просмотров

Необходимо создать интернет-магазин, продажа ТНП.

Дизайн сайта выберем из предложенных Вами вариантов.

Сайт должен быть двуязычный (казахский, русский)

перевод на казахский представим сами

простая рускоязычная админка

Рассмотрю все предложения, стоимость и сроки.

Желательно портфолио и опыт работы с подобными поектами.

17 лет назад
yeldos
47 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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