Развитие интернет проектов

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Закрыт4 заявки173 просмотра

В молодую компанию требуется сотрудник для работы на удалённом доступе. График работы - свободный(оговаривается в начале работы). Работа постоянная. Основное направление - развитие интернет проектов.

Обязательно знание CMS типа Mambo(особенно приветствуется!), Joоmla, NUKE, знание SEO, а также языков MySQL, php, дизайн.

З\п на испытательный срок (2 мес) 200у.е, далее – по результатам работы. Быстрый карьерный рост.

Выплаты еженедельно, также возможен вариант ежедневных выплат! Оплата происходит с помощью систем WM, Яндекс Деньги. Возможны выплаты через сбербанк или переводом на карточку.

Обязанности: работа с CMS Mambo - установка, наладка и т.д; создание навигации сайта; наполнение контентом; установка дизайна; SEO и т.д. - по заданию руководителя.

Необходимые личные характеристики: ответственность, исполнительность, упорство в достижении целей.

Резюме направлять по адресу [email protected]

MySQLPHP
17 лет назад
anastasiamos
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

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