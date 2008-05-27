Натянуть на кмс

ТЗ

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1) правй верхний квадрат (PG) под баннер, однако пока я не найду ген спосора он будет крутить фото с прошлой ярмарки

2) Далее снизу идет размещен ие логотипаген спосора с сылкой на сайт

3) далее идут логотипы информационных спонсоров количество 30-40 то же с ссылкой

4) Фото еще не готово, где в ряд стоят парни и девушки поэтомц необходимо предусмотреть систему инсталяции фото мне самому

5) черный фон (где указывается дата время и место проведения) сделать так что бы я сам мог вносить туда инфу

Под фото будет еще текст пока он еще не готов

Раздел "компании участники"

вся часть остается не изменной только вместо людей открывается окно где указываются категории стендов и компании которые их заняли. Фон сооответствует категории стенда, компании буду вносить я сам.

раздел "фото NEGA JOB FAIR - 2008"

вставляем туда фото, выглядат они как маленькие пиктограммы однако при нажатии их можно увеличить

раздел "схема проезда" и "план занятых мест" - вставляем просто картинки