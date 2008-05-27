Требуется полностью переписать движок mp3 сайта, сделать полную интеграцию с форумом Vbulletin, сделать дизайн для сайта и форума. Работа с обработкой мп3 файлов и чтение тегов. ТЗ надо будет составить исполнителю с моего описания. ...
Сделать сайт-сервер wow
Вообщем требуется поставить сервер wow + сделать красивый дизайн сайта к нему.
Функции сайта:
Вывод списка лучших игроков, новостей, а также последние темы форума.
Если возможно, то сделать автоматическое пополнение игровой валюты(золота) через roboxchange или подобную систему и смс.
Ориентировочно должно получиться что-то наподобии http://www.imws.ru/
Бюджет 100-150 долларов.
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