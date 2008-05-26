CMS для сайта

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок342 просмотра

Здравствуйте

Необходимо доработать сайт, имеется верстка!

http://oookomfort.ru/

Основной модуль системы администрирования CMS (Включающий модуль структуры, модуль работы с документами, настройка включений на страницах, карту сайта...)

1 CMS

2 Новостная лента

3 Динамическое меню

4 Обратная связь

также поправить верстку, шрифты, я чета с ними накосячил!

Смотрите макет в jpg!

acq: 389-756-629

срок, желательно не более 2х дней

17 лет назад
artviktor
Виктор 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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