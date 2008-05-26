Требуется полностью переписать движок mp3 сайта, сделать полную интеграцию с форумом Vbulletin, сделать дизайн для сайта и форума. Работа с обработкой мп3 файлов и чтение тегов. ТЗ надо будет составить исполнителю с моего описания. ...
CMS для сайта
Здравствуйте
Необходимо доработать сайт, имеется верстка!
Основной модуль системы администрирования CMS (Включающий модуль структуры, модуль работы с документами, настройка включений на страницах, карту сайта...)
1 CMS
2 Новостная лента
3 Динамическое меню
4 Обратная связь
также поправить верстку, шрифты, я чета с ними накосячил!
Смотрите макет в jpg!
acq: 389-756-629
срок, желательно не более 2х дней
Заявки фрилансеров
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