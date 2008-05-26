Нужно сделать сайт социальной сети в самые короткие сроки! Цена договорная Без портфолио не писать! Исполнители только проживающие в Москве!! ICQ 621606
Создание портала для клуба по интересам
Требуется создание полноценного портала для клуба по интересам, с 12 разделами, источниками новостей, фото- и видеогалереями, форумом и собственной почтовой службой. Изначально проект задумывался как небольшой сайт , но перерос в полноценный информационно-развлекательный портал для членов сообщества.
Все подробности в ПМ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $900Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт17 лет назад
- $600
Доброе время суток! Необходимо сделать интернет-магазин. Портфолио и отзывы обязательны. Личную почту не читаю.Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Здравствуйте! Требуется создать рекламный сайт продукции и товаров на примере сайта rasprodaga.com.ua, но в намного упрощенном варианте. Дизайн и логотип имеются. Об остальных подробностях через е-mail или аську. Спасибо!Закрыт17 лет назад
Сайт визитка в короткие сроки. ТЗ после просмотра портфолиоЗакрыт17 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Требуется создать оригинальный и красивый сайт на тему MMORPG Lineage 3 (игра пока не вышла в свет). Аналогом ее является популярная on-line игра Lineage 2. Большое внимание уделяется безопасности, ...Закрыт17 лет назад
Требуется создать сайт в 2-3 этапа, назначение сайта описано в прикрепленном файле, нужен специалист, разбирающийся в Drupal (хотите – можно на основе другой CMS), который сумеет установить и настроить существующие модули для появления у сайта ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Добрый день, уважаемые соискатели. Необходимо создать 2 сайта на CMS Joomla: 1. Создать уникальный дизайн; 2. Сделать привязку к CMS Joomla. 3. Установить форум в виде компонента Joomla. 4. Наполнить ...Завершен17 лет назад
- $250
На имеющейся копии NetCat 3.1 нужно сделать витрину-каталог товара с описанием. 1. Дизайн простой – готовый, переделанный шаблон, можно использовать стандартный дизайн Netcat (проще говоря дизайна нет) 2. ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать интернет-магазин. Подробности при личной переписки. Указывайте сроки и цены. Предоплата после утверждения дизайна. Портфолио обязательно. Предложения без портфолио не расматриваются.Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходим простой сайт про мытьё окон под ключ. Допол. ин. в приложении.Закрыт17 лет назад