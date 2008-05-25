Сайт для MMORPG

Здравствуйте!

Требуется создать оригинальный и красивый сайт на тему MMORPG Lineage 3 (игра пока не вышла в свет). Аналогом ее является популярная on-line игра Lineage 2. Большое внимание уделяется безопасности, быстроте загрузки портала, оригинальному, красивому дизайну.

Необходимо:

1. Установить CMS (Drupal, Mambo, Joomla, Wordpress и т.д.) на ваш выбор (язык программирования PHP).

2. Сделать оригинальный красивый (строгий) дизайн и сверстать его. Дизайн сайта должен быть в стиле фэнтази.

3. Установить дополнительные модули на сайт (или написать, если CMS не поддерживает). Например такие как - опросы, календарь, вывод последних тем с форума, обратная связь.

4. Сделать дизайн форума Invision Power Board (IPB) в стиле сайта.

5. Подробности будут при общении.

Позже могу скинуть примерное ТЗ для сайта. Но я сам многого не понимаю, поэтому буду писать языком обывателя. :) Идеальным вариантом было бы - анкета с вопросами о ТЗ, которую я бы заполнил. :)

Пожалуйста, пишите здесь в личку или на e-mail: [email protected]