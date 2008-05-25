Создание небольшого сайта с красивым дизайном

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок220 просмотров

Интересует создание небольшого сайта (на 5-7 страниц) с красивым дизайном. Тема - ноутбуки.

Условие - работа без предоплаты - сначала показываете дизайн - потом оплата, потом высылаете работу.

Вопросы и предложения по почте - [email protected]

17 лет назад
Alek001
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

sterjakov
Игорь 
34 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

sterjakov
Игорь 
34 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)
17 лет назад

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