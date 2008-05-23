Нужна система документооборота.

Требования: разные уровни доступа (до 5 типов пользователей)

Многоуровневая структура каталога

Безопасность (все пароли - в мд5 и т.д.)

Информация не будет изменятся на серевер, будет только закачиватся либо скачиватся.

Поиск - по названию, автору, описанию, дате изменения, разделу.

В принципе похоже на файлообменник. От вас - реализация, от нас - дизайн :) Срок - до 2 недель. ТЗ детальное будет. Жду предложений в формате: цена - срок - проекты (схожие или программирование) - icq.

Очень желательно что-бы исполнитель был из Киева, или Украины. Спасибо.