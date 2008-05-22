Нужен каталог недвижимости с внятным поиском

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок266 просмотров

Основа сайта - поисковая система по заданным критериям:

1. Место (тут варианты отображения - спискок или карта с делением на сектора конкретные)

2. Тип недвижимости (с делением на коммерческую и резидентскую)

3. Цель (аренда или покупка)

4. Цена (от и до)

5. Характеристики, от и до (метраж, спальни, возраст недвижимости)

Вывод информации с сортировкой по цене и времени добавления на сайт. В информации может быть одна или несколько фотографий уменьшенных (удобно было бы сделать промотку если их несколько).

Дальнейшее обсуждение - в приват.

17 лет назад
jserge
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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