Приветствую Всех появилась новая идея создать проект о работе. Есть ТЗ и желание развивать его, но нужен человек кто знает программирование и так же дизайн, то есть нужна группа, желательно из Москвы. Люди нужны именно ...
Движок
Необходимо создать движок для сайта такого типа:
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