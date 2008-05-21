Нужно создать интернет-магазин бытовой техники. Также нужно зделать логотип магазина и дизайн сайта. Дитальную информацию можно получить по: ISQ : 430224536 E-mail: [email protected] Работа по договару. ...
Создание портала
Приглашаю к сотрудничеству вебпрограммиста для создания с нуля вебпортала (заказчик).
Работа, может растянуться на полгода. Тематика - авиация.
Желательно, чтобы в паре с дизайнером/верстальщиком.
ТЗ сейчас отсутствует, с СМS пока четкой определенности нет (будет зависеть от квалификации программиста, оценки технической начинки аналогичных порталов и сложности содержания самого портала).
Дизайн строгий, официально-деловой. Аналоги есть (немного) для понимания функционала и дизайна.
Веб-студии – прошу не беспокоиться. Желательно долгосрочное сотрудничество.Возможно Вы имеете свой движок. Жду писем с портфолио работ (!создание порталов с нуля!) на мыло: [email protected]
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