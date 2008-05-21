Создание портала

Приглашаю к сотрудничеству вебпрограммиста для создания с нуля вебпортала (заказчик).

Работа, может растянуться на полгода. Тематика - авиация.

Желательно, чтобы в паре с дизайнером/верстальщиком.

ТЗ сейчас отсутствует, с СМS пока четкой определенности нет (будет зависеть от квалификации программиста, оценки технической начинки аналогичных порталов и сложности содержания самого портала).

Дизайн строгий, официально-деловой. Аналоги есть (немного) для понимания функционала и дизайна.

Веб-студии – прошу не беспокоиться. Желательно долгосрочное сотрудничество.Возможно Вы имеете свой движок. Жду писем с портфолио работ (!создание порталов с нуля!) на мыло: [email protected]