Необходимо иметь свой Project Manager на вебе, teamer.ru не устраивает по ряду причин, но для начала нужно реализовать хотя бы ту функциональность, что там есть. Соответственно, работа по развитию проекта будет практически постоянная.

P.S.

ТЗ сейчас нет, но первый релиз - точная копия функционала teamer.ru. Если на самом деле интересно - потратье час на изучение это славного сайта - он легкий и бесплатный.

ВАЖНО.

За 20-30$ в час я могу нанять веб-программиста в Швейцарии или США. Выводы делайте сами :)