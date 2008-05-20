Project Manager

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Закрыт4 заявки220 просмотров

Необходимо иметь свой Project Manager на вебе, teamer.ru не устраивает по ряду причин, но для начала нужно реализовать хотя бы ту функциональность, что там есть. Соответственно, работа по развитию проекта будет практически постоянная.

P.S.

ТЗ сейчас нет, но первый релиз - точная копия функционала teamer.ru. Если на самом деле интересно - потратье час на изучение это славного сайта - он легкий и бесплатный.

ВАЖНО.

За 20-30$ в час я могу нанять веб-программиста в Швейцарии или США. Выводы делайте сами :)

17 лет назад
Poul_K
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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