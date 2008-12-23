Обучение по созданию сайтов

Здравствуйте, данное предложение обращено к тем, кто многие годы занимался созданием сайтов под ключ и может на доступном языке для новичка провести обучающий курс.

Прошу здесь указывать ваши расценки и предполагаемый объем тематических занятий (продолжительность по времени, объем информации и т.д.).

Более полную информацию (Вами разработанные цели и задачи курса, какие будут достигнуты умения и навыки новичка, какой набор программ понадобится для обучения и практики и проч.) просьба переслать на ящик [email protected]

Если устроит ваше предложение, будем начинать обучение.

Спасибо за внимание.