Нужен сайт визитка на шаблоне. Даете списокшаблонов, выбираю шаблон. Потом даю список из 5-7 разделов и вы делаете соответствющие страницы. Желательно какую либо CMS поставить. Пишите бюджеты. Чем ...
Обучение по созданию сайтов
Здравствуйте, данное предложение обращено к тем, кто многие годы занимался созданием сайтов под ключ и может на доступном языке для новичка провести обучающий курс.
Прошу здесь указывать ваши расценки и предполагаемый объем тематических занятий (продолжительность по времени, объем информации и т.д.).
Более полную информацию (Вами разработанные цели и задачи курса, какие будут достигнуты умения и навыки новичка, какой набор программ понадобится для обучения и практики и проч.) просьба переслать на ящик [email protected]
Если устроит ваше предложение, будем начинать обучение.
Спасибо за внимание.
Выбранный исполнитель
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