Обучение по созданию сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок365 просмотров

Здравствуйте, данное предложение обращено к тем, кто многие годы занимался созданием сайтов под ключ и может на доступном языке для новичка провести обучающий курс.

Прошу здесь указывать ваши расценки и предполагаемый объем тематических занятий (продолжительность по времени, объем информации и т.д.).

Более полную информацию (Вами разработанные цели и задачи курса, какие будут достигнуты умения и навыки новичка, какой набор программ понадобится для обучения и практики и проч.) просьба переслать на ящик [email protected]

Если устроит ваше предложение, будем начинать обучение.

Спасибо за внимание.

17 лет назад
tatia79
45 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$50
Обучение прошло на отличном уровне. Среди плюсов: грамотные уроки, доступное разъяснение и домашние задания от простого к сложному, постоянное присутствие в онлайне. Проявил себя знающим спецом в разработке сайтов. В результате получены прочные навыки сайтостроения. Спасибо!
Своевременная оплата. Талантливая, терпеливая ученица. Все хорошо.

Заявки фрилансеров

Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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