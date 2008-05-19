Настройка NetCat

Есть сайт http://www.gpda.ru.

Требуется сделать точно такой же сайт, только с другим контентом.

То есть все точно так же, но вместо их ссылок - мои.

Вместо их логотипа - мой.

Вместо их текста - мой текст.

Требуется только создать саму структуру сайта как у них.

NetCat установлю самостоятельно.

То есть я даю вам пароль и логин от админки и получаю такой же сайт и скажем письмо на почту типа:

"Для того чтобы добавить ссылку нужно зайти туда-то и нажать то-то

Чтобы поменять логотип надо зайти туда-то и там-то изменить что-то"

Жду ваших предложений.

Для опытного человека это несколько часов работы.