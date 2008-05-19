Создать Сайт строительной компании по их рекламному проспекту. Нужно что бы было аккуратно, строго и красиво.
Настройка NetCat
Есть сайт http://www.gpda.ru.
Требуется сделать точно такой же сайт, только с другим контентом.
То есть все точно так же, но вместо их ссылок - мои.
Вместо их логотипа - мой.
Вместо их текста - мой текст.
Требуется только создать саму структуру сайта как у них.
NetCat установлю самостоятельно.
То есть я даю вам пароль и логин от админки и получаю такой же сайт и скажем письмо на почту типа:
"Для того чтобы добавить ссылку нужно зайти туда-то и нажать то-то
Чтобы поменять логотип надо зайти туда-то и там-то изменить что-то"
Жду ваших предложений.
Для опытного человека это несколько часов работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт17 лет назад
Создать сайт. Пишите. Расскажу подробнее. СпасибоСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходимо: создание сайта по регистрации доменных имен со своей системой (кабинет) и интеграцией с Directi, Estdomains и Naunet. впринципе дизайн могут нарисовать. обращаемся с ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужно полностью создать портал о пластической хирургии (дизайн и вёрстка), cms обязательна. На главной странице новости. Каталог статей и клиник. Энциклопедия и справочник. Более подробное тз вышлю по email.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нужен аналог сайта autoreg.su предложения сюда или в личкуСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте уважаемые исполнители. Требуется разработка аналога сайта http://betsprofit.com/ru/. Сайт должен быть сделан красиво что бы не отпугивал посетителей.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Интересует создание сайта Интернет-Магазина по продаже светодиодов, светодиодных лент, светодиодной продукции. Т.З. в приложенных фаилах. За более подробной информацией в ICQ 632-01-14 Людей, неимеющих хорошего портфолио, просьба не беспокоить.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется запустить многоязычную систем управления контентом в течении месяца: - объявления; - справка фирм; - товары; - новости. Предложите возможные варианты сотрудничества. ( они за такое ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать сайт для программы Mobile View. Программа предназначена для работы с мобильными телефонами. Для сайта должна быть админка.Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Собственно нужно создать 3 сайта сателита на мобильную тему. Контент - playFon + каталог телефонов тоже есть откуда брать. ЧТо должно быть на каждом сайте: - на главной место под вывод новостей ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт17 лет назад