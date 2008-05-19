Создать Сайт строительной компании по их рекламному проспекту. Нужно что бы было аккуратно, строго и красиво.
Создание сайта по регистрации доменных имен
Необходимо:
создание сайта по регистрации доменных имен
со своей системой (кабинет)
и интеграцией с Directi, Estdomains и Naunet.
впринципе дизайн могут нарисовать.
обращаемся с предложениями с точными ценами (или средней ценой)
и сроком (желательно побыстрее).
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