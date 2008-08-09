Сайт для газеты

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Завершен7 заявок341 просмотр

Нужет двуязычный сайт для газеты с админкой.

На сайте должно быть:

1. на главной странице

Последние блоги (~ 5шт.)

Последние новости (регулируемое кол-во)

Новости (фото+описание, с возможностью добавления комментариев)

2. страница Блоги

Список блоггеров

Список блогов

Для создания блога нужна регистрация

Возможность в блогах оставить комментарий

3. страница контакты (фото+описание)

4. страница реклама (фото+описание)

5. архив новостей (в виде календаря)

6. страница статьи (фото+текст)

7. фотогалерея

8. подшивка (выпуски газет по годам и номерам)

Баннеры сверху, справа и снизу (чтобы показывались на всех страницах).

17 лет назад
ollebaz
Гость 
55 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

qwermus
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$600
21 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

qwermus
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад