Создание сайта Интернет-Магазина.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт35 заявок503 просмотра

Интересует создание сайта Интернет-Магазина по продаже светодиодов, светодиодных лент, светодиодной продукции. Т.З. в приложенных фаилах.

За более подробной информацией в ICQ 632-01-14

Людей, неимеющих хорошего портфолио, просьба не беспокоить.

17 лет назад
GosLight
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров