Нужны люи для создания онлайн игры .За работу н плтим но после создания мы становимся администраторами и вводим платные услуги,диллеров..подробнее [email protected] или icq 449903925
3 сайта сателлита непохожие и уникальные
Собственно нужно создать 3 сайта сателита на мобильную тему.
Контент - playFon + каталог телефонов тоже есть откуда брать.
ЧТо должно быть на каждом сайте:
- на главной место под вывод новостей ( будет браться с другого ресура - седалю сам просто надо оставить место под новости )
- вывод контента от playFon и новинок телефонов ( на каждом из сайтов нужно это все дело как то перемешивать что бы они отличались друг от друга ) приверы : sms4u.biz fone-fun.ru
- диз простой но отличителен друг от друга, то есть мне нужно что бы сайты визуально были отличительны причем явно. Более того нужно что бы не сразу было понятно что это партнерка.. В общес нужно что бы сайт выглядел как реальный сайт а не сателит и обязательно что бы он потом мог попасть в индекс yandex
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