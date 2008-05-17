Нужет двуязычный сайт для газеты с админкой. На сайте должно быть: 1. на главной странице Последние блоги (~ 5шт.) Последние новости (регулируемое кол-во) Новости (фото+описание, с возможностью добавления комментариев) ...
Создание онлайн игры
Нужны люи для создания онлайн игры .За работу н плтим но после создания мы становимся администраторами и вводим платные услуги,диллеров..подробнее [email protected] или icq 449903925
Заявки фрилансеров
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