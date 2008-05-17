Многоязычный коммерческий портал

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок282 просмотра

Требуется запустить многоязычную систем управления контентом в течении месяца:

- объявления;

- справка фирм;

- товары;

- новости.

Предложите возможные варианты сотрудничества.

( они за такое хотят 2500 )

17 лет назад
gogison
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров