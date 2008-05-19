Создание сайта на cms

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Завершен18 заявок393 просмотра

Нужно сделать сайт для программы Mobile View. Программа предназначена для работы с мобильными телефонами. Для сайта должна быть админка.

17 лет назад
Mobile_View
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

sorin28
Andrey 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
8 отзывов
17 лет назад
Сделали всё качественно, быстро, не дорого. Очень хорошая команда, советую всем сотрудничать с ней!
Arch1S
Сергей 
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$50
7 дней
Выполнил всё быстро, качественно. Очень доволен работой, рекомендую всем!
Советую работать с ним

Заявки фрилансеров

sorin28
Andrey 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
8 отзывов
17 лет назад
Arch1S
Сергей 
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад