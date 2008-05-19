Создать сайт пластической хирургии

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт39 заявок376 просмотров

Нужно полностью создать портал о пластической хирургии (дизайн и вёрстка), cms обязательна. На главной странице новости. Каталог статей и клиник. Энциклопедия и справочник. Более подробное тз вышлю по email.

17 лет назад
kindnick
Никита 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$800
20 дней

Заявки фрилансеров

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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