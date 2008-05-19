Создать Сайт строительной компании по их рекламному проспекту. Нужно что бы было аккуратно, строго и красиво.
Срочно под ключ сайт про цветы
Срочно нужно в течении 5-7 дней сделать сайт под ключ "Магазин цветов". ТЗ будет вечером, в данный момент хочу выбрать исполнителя. Желательно сайт с админкой. Можно на CMS.
Вот пример http://idea-list.ru/, что то аналогичное.
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