Срочно под ключ сайт про цветы

Срочно нужно в течении 5-7 дней сделать сайт под ключ "Магазин цветов". ТЗ будет вечером, в данный момент хочу выбрать исполнителя. Желательно сайт с админкой. Можно на CMS.

Вот пример http://idea-list.ru/, что то аналогичное.