Срочно под ключ сайт про цветы

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Закрыт44 заявки458 просмотров

Срочно нужно в течении 5-7 дней сделать сайт под ключ "Магазин цветов". ТЗ будет вечером, в данный момент хочу выбрать исполнителя. Желательно сайт с админкой. Можно на CMS.

Вот пример http://idea-list.ru/, что то аналогичное.

17 лет назад
IRISKAS
Андрей 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

maddogg87
Войне 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$350
7 дней

Заявки фрилансеров

maddogg87
Войне 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

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